Энтони Эдвардс о победном 3-очковом: «Как говорил Гилберт Аренас, овертайм мне не нужен»

Энтони Эдвардс рассказал о мотивации в момент победного 3-очкового в Хьюстоне.

«У нас была комбинация под Джулиуса Рэндла. Но случилось так, что мяч достался мне, и я такой: «А почему бы мне не выиграть матч?» Как говорил Гилберт Аренас , овертайм мне не нужен, так что к черту все это!» – вспомнил лидер «Вулвз».

«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона» (113:112), уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый.