Энтони Эдвардс о победном 3-очковом: «Как говорил Гилберт Аренас, овертайм мне не нужен»
Энтони Эдвардс рассказал о мотивации в момент победного 3-очкового в Хьюстоне.
«У нас была комбинация под Джулиуса Рэндла. Но случилось так, что мяч достался мне, и я такой: «А почему бы мне не выиграть матч?» Как говорил Гилберт Аренас, овертайм мне не нужен, так что к черту все это!» – вспомнил лидер «Вулвз».
«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона» (113:112), уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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