«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона», уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый
«Миннесота» устроила невероятный камбэк в матче с «Хьюстоном».
«Рокетс» вели 12 очков за 3 минуты до сирены. «Вулвз» ответили рывком 10:0 и вернулись в игру, а затем защитник гостей Энтони Эдвардс исполнил победный трехочковый бросок.
В составе «волков» Джулиус Рэндл набрал 27 очков, Эдвардс добавил 24. «Миннесота» одержала вторую победу подряд после серии из трех поражений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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