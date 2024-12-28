«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона», уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый

«Миннесота» устроила невероятный камбэк в матче с «Хьюстоном».

«Рокетс» вели 12 очков за 3 минуты до сирены. «Вулвз» ответили рывком 10:0 и вернулись в игру, а затем защитник гостей Энтони Эдвардс исполнил победный трехочковый бросок.

В составе «волков» Джулиус Рэндл набрал 27 очков, Эдвардс добавил 24. «Миннесота » одержала вторую победу подряд после серии из трех поражений.