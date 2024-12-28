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Виктор Вембаньяма: «Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА»

Виктор Вембаньяма предложил провести турнир по шахматам среди игроков НБА.

«Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА, вырученные средства пойдут на благотворительность по выбору победителя», – написал центровой «Сан-Антонио» на своей странице в соцсети X.

Ранее сегодня Вебманьяма сыграл с болельщиками в шахматы в Вашингтон-сквере в Нью-Йорке.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Виктора Вембаньямы в соцсети X
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
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