Виктор Вембаньяма: «Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА»

Виктор Вембаньяма предложил провести турнир по шахматам среди игроков НБА.

«Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА , вырученные средства пойдут на благотворительность по выбору победителя», – написал центровой «Сан-Антонио » на своей странице в соцсети X.

Ранее сегодня Вебманьяма сыграл с болельщиками в шахматы в Вашингтон-сквере в Нью-Йорке.