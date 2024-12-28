Виктор Вембаньяма: «Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА»
Виктор Вембаньяма предложил провести турнир по шахматам среди игроков НБА.
«Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА, вырученные средства пойдут на благотворительность по выбору победителя», – написал центровой «Сан-Антонио» на своей странице в соцсети X.
Ранее сегодня Вебманьяма сыграл с болельщиками в шахматы в Вашингтон-сквере в Нью-Йорке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Виктора Вембаньямы в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем