Виктор Оладипо сыграл в предсезонном матче НБА в составе «Гуанчжоу»

Виктор Оладипо вернулся на площадки НБА.

Двукратный участник Матча звезд выступил в предсезонном матче НБА в составе «Гуанчжоу».

Во встрече с «Сан-Антонио» бывший игрок НБА набрал 20 очков, 5 подборов, 3 передачи и 5 перехватов. За 29 минут он реализовал 8 из 19 с игры.

33-летний защитник последний раз выходил на паркет НБА в 2023 году в составе «Майами», когда в матче плей-офф против «Милуоки» получил разрыв сухожилия надколенника левого колена.

В своем последнем на данный момент сезоне в НБА 2-й номер драфта-2013 принял участие в 42 матчах «Хит», набирая в среднем 10,7 очка (39,7% с игры, 33% из-за дуги), 3 подбора и 3,5 передачи.