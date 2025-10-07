0

Майкл Мэлоун о ключевом факторе для Куминги и «Уорриорз»: «Все сводится к коммуникации»

Майкл Мэлоун рассказал, за счет чего «Уорриорз» могли бы адаптировать Кумингу.

По мнению эксперта ESPN, если стороны рассчитывают извлечь пользу из сотрудничества, им необходимо найти общий язык.

«Все сводится к коммуникации, общению.

Посмотрите, как Джонатан Куминга играл во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м матчах серии против «Миннесоты». Стеф Карри тогда получил травму, Куминга стал ключевым игроком команды и показал себя. Они не добились побед в тех встречах, но сможет ли он выйти на новый уровень и стать частью новой команды, выходя со скамейки?» – заявил экс-тренер «Наггетс».

Куминга и «Голден Стэйт» недавно договорились о продлении контракта.

На прошлой неделе главный тренер «воинов» Стив Керр также указывал на фактор правильной коммуникации и взаимопонимания: «В основе любой великой командной культуры лежит общение… Важно вписаться, учитывать наши нужды, то, как он видит себя и каким его видим мы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Стив Керр
НБА
Голден Стэйт
Майкл Мэлоун
Джонатан Куминга
