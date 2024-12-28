Виктор Вебманьяма: «Кто хочет встретиться со мной на юго-западном углу парка Вашингтон-сквер, чтобы поиграть в шахматы?»
Виктор Вебманьяма играет в шахматы с болельщиками в Вашингтон-сквере.
«Кто хочет встретиться со мной на юго-западном углу парка Вашингтон-сквер, чтобы поиграть в шахматы? Я там», – написал центровой «Сан-Антонио» на своей странице в соцсети X.
Вчера «Сперс» обыграли «Уизардс» в гостевом матче – 96:87. Француз отметился 19 очками, 7 подборами, 4 передачами и 6 блок-шотами.
Фото: Kicks.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Виктора Вембаньямы в соцсети X
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