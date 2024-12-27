Брайан Скалабрини: «Вембаньяма уже чаще влияет на владения, чем Никола Йокич»
Брайан Скалабрини считает Виктора Вембаньяму важнейшим игроком в НБА.
«Он уже чаще влияет на владения, чем даже Никола Йокич. Смотрю, как его противники идут в проход, и каждый раз перед этим они проверяют, где находится Вембаньяма. Он может быть на скамейке запасных, вот тогда они выдыхают и кидаются в атаку.
Никогда раньше не видел, чтобы игроки НБА постоянно наблюдали за положением одного баскетболиста. Каждую секунду. Такое у него влияние на защиту.
В атаке не понятно, где его останавливать. Он может играть в краске и на периметре, завершать после навесов, исполнять роль легкого форварда и атакующего защитника. Это просто безумие. И я не являюсь одним из его безусловных фанатов. Но я смотрю матчи, и его влияние на игру сложно переоценить», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SiriusXM NBA Radio в сети X
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