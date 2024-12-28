Филип Петрушев после победы над «Барселоной»: «Вот как это выглядит, когда играем жестко все 40 минут»
Филип Петрушев прокомментировал победу «Црвены Звезды» над «Барселоной».
«Вот как это выглядит, когда мы играем жестко все 40 минут. Могли сыграть немного лучше, но защита стала ключом к победе. Мы верили в победу, мы никогда раньше здесь не побеждали. Проявили характер и выиграли матч.
Мы были наравне с «Барселоной» в турнирной таблице, теперь одержали эту заслуженную победу в Белграде. Мы счастливы, но нужно продолжать и сохранять концентрацию», – сказал форвард «Црвены Звезды».
«Црвена Звезда» впервые в истории Евролиги одержала выездную победу над «Барселоной» (78:74).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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