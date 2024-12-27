Центровой Урош Плавшич присоединился к «Бешикташу» на правах аренды

Урош Плавшич продолжит карьеру в «Бешикташе».

Сербский центровой (26 лет, 216 см) официально присоединился к турецкому клубу.

Баскетболист дебютировал в Евролиге в составе «Црвены Звезды » в нынешнем сезоне, набирая 5,2 очка и 2,7 подбора за 11,4 минуты в среднем.

Плавшич перебрался в Турцию на правах аренды и будет выступать в Еврокубке.