Центровой Урош Плавшич присоединился к «Бешикташу» на правах аренды
Урош Плавшич продолжит карьеру в «Бешикташе».
Сербский центровой (26 лет, 216 см) официально присоединился к турецкому клубу.
Баскетболист дебютировал в Евролиге в составе «Црвены Звезды» в нынешнем сезоне, набирая 5,2 очка и 2,7 подбора за 11,4 минуты в среднем.
Плавшич перебрался в Турцию на правах аренды и будет выступать в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бешикташа»
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