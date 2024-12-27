Ян Веселы стал 6-м игроком с 4000 очков в Евролиге
Ян Веселы добрался до отметки в 4000 очков в Евролиге.
Форварду «Барселоны» покорилось это достижение в матче с «Црвеной Звездой».
Веселы присоединился к списку из 5 баскетболистов, которым удалось это ранее. Планку в 4000 очков взяли Майк Джеймс, Нандо Де Коло, Вассилис Спанулис, Хуан Карлос Наварро и Серхио Юль.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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