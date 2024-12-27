Ян Веселы стал 6-м игроком с 4000 очков в Евролиге

Ян Веселы добрался до отметки в 4000 очков в Евролиге.

Форварду «Барселоны» покорилось это достижение в матче с «Црвеной Звездой ».

Веселы присоединился к списку из 5 баскетболистов, которым удалось это ранее. Планку в 4000 очков взяли Майк Джеймс , Нандо Де Коло , Вассилис Спанулис , Хуан Карлос Наварро и Серхио Юль.