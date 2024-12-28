«Рокетс» отдали должное журналисту, который писал о команде на протяжении 27 лет. Удока вручил ему игровой мяч

«Рокетс» сделали красивый жест в адрес клубного инсайдера.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока подарил игровой мяч журналисту Houston Chronicle Джонатану Фейгену, который писал о команде на протяжении 27 лет, но сейчас завершает карьеру.

«Игровой мяч для Джонатана... 27 лет. Организация расстроена тем, что вы уходите, но это была отличная работа», – произнес Удока.