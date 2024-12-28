«Рокетс» отдали должное журналисту, который писал о команде на протяжении 27 лет. Удока вручил ему игровой мяч
«Рокетс» сделали красивый жест в адрес клубного инсайдера.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока подарил игровой мяч журналисту Houston Chronicle Джонатану Фейгену, который писал о команде на протяжении 27 лет, но сейчас завершает карьеру.
«Игровой мяч для Джонатана... 27 лет. Организация расстроена тем, что вы уходите, но это была отличная работа», – произнес Удока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ванессы Ричардсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем