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  • Име Удока: «Нет ничего плохого в некрасивых победах, особенно когда ты начинаешь в роли отстающего»
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Име Удока: «Нет ничего плохого в некрасивых победах, особенно когда ты начинаешь в роли отстающего»

Име Удока прокомментировал ход встречи с «Торонто».

«Хьюстон» проиграл первую четверть со счетом  24:35, но смог выправить ситуацию в дальнейшем и завершить матч победой (114:110).

«Говорил парням, что нет ничего плохого в некрасивых победах, особенно когда ты начинаешь в роли отстающего. Мы нашли себя во второй четверти и становились лучше по ходу матча.

Я планировал дать время Кэму Уитмору и Джейшону Тэйту. После плохого старта я выпустил их раньше, чем собирался. Не понравилась игра нашей стартовой пятерки, которая допустила 35 очков противника, совершила все эти потери. Хотел добавить нам немного бодрости.

Оба запасных очень хорошо вошли в игру. Джейшон добавил универсальности в защиту, мы стали лучше обороняться при разменах. Кэм зажег в нападении, бежал в атаки, попал несколько бросков. Оба парня отлично справились, придали нам сил», – заявил главный тренер «Рокетс» Име Удока.

«Мы плохо начали. Были сонными. Но выучили урок, уперлись, навязали борьбу и перехватили контроль под конец.

Два парня со скамейки здорово использовали свое время, дали нам шанс. Очень рад, что они все время остаются готовыми», – заключил форвард Диллон Брукс.

На счету Кэма Уитмора 11 очков (4 из 8 двухочковых, 1 из 2 трехочковых) и 4 подбора.

В активе Джейшона Тэйта 7 очков (3 из 6 с игры) 2 подбора и 2 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Houston Chronicle
logoДжейшон Тэйт
logoТоронто
logoНБА
logoИме Удока
logoДиллон Брукс
logoКэм Уитмор
logoХьюстон
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