Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» – «Енисей», «Надежда» встретится с новосибирским «Динамо»
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Омский «Нефтяник» примет красноярский «Енисей», «Надежда» в Оренбурге встретится с новосибирским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Енисей
28 декабря. 14:00
Самара – Динамо Москва
28 декабря. 14:00
Надежда – Динамо Новосибирск
28 декабря. 14:30
Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 10-4, Надежда – 9-4, Динамо Курск – 9-6, Ника – 9-6, Енисей – 6-8, Динамо Новосибирск – 5-8, Самара – 5-9, Нефтяник – 4-10, Спарта энд К – 4-10, Динамо Москва – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем