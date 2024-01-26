Майк Браун и жена Домантаса Сабониса посетили пресс-конференцию игрока. Тренер «Кингз» задал несколько вопросов
Домантас Сабонис ответил на вопросы журналистов после победы над «Уорриорз».
Пресс-конференцию посетили главный тренер «Сакраменто» Майк Браун и жена баскетболиста.
Браун задал несколько вопросов.
«Повлияли ли планы на вечер вместе с твоей прекрасной супругой на твою игру сегодня?» – поинтересовался Браун.
«Определенно нет», – с улыбкой ответил Сабонис.
Второй вопрос касался центрового «Кингз» Джавейла Макги, который в четверг остался в запасе.