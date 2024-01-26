Майк Браун и жена Домантаса Сабониса посетили пресс-конференцию игрока. Тренер «Кингз» задал несколько вопросов

Теги светская хроника Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Джавейл Макги Домантас Сабонис Баскетбол

Домантас Сабонис ответил на вопросы журналистов после победы над «Уорриорз».

Пресс-конференцию посетили главный тренер «Сакраменто» Майк Браун и жена баскетболиста. 

Браун задал несколько вопросов.

«Повлияли ли планы на вечер вместе с твоей прекрасной супругой на твою игру сегодня?» – поинтересовался Браун.

«Определенно нет», – с улыбкой ответил Сабонис.

Второй вопрос касался центрового «Кингз» Джавейла Макги, который в четверг остался в запасе.

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1 комментарий
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Браун приятный дядька, лучшее решение Кингз, что наняли именно его
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