Майк Браун и жена Домантаса Сабониса посетили пресс-конференцию игрока. Тренер «Кингз» задал несколько вопросов

Домантас Сабонис ответил на вопросы журналистов после победы над «Уорриорз».

Пресс-конференцию посетили главный тренер « » и жена баскетболиста.

Браун задал несколько вопросов.

«Повлияли ли планы на вечер вместе с твоей прекрасной супругой на твою игру сегодня?» – поинтересовался Браун.

«Определенно нет», – с улыбкой ответил .

Второй вопрос касался центрового «Кингз» , который в четверг остался в запасе.