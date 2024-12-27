«Сакраменто» упустил победу в матче с «Детройтом», потерпев 5-е поражение подряд. Это худшая серия при Майке Брауне

У «Сакраменто» продолжилась неудачная серия.

«Сакраменто» в драматичной концовке упустил победу в матче с «Детройтом» (113:114).

«Кингз» потерпели 5-е поражение подряд, все игры состоялись в Сакраменто. Это худшая серия при главном тренере Майке Брауне , который возглавил команду в 2022 году.

«Сакраменто » идет на 12-м месте на Западе – 13-18.