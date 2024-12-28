Де’Аарон Фокс извинился перед командой за ошибку в концовке матча с «Детройтом»
Разыгрывающий «Сакраменто» выступил перед командой перед тренировкой, признал свою ошибку и взял на себя ответственность за поражение, ставшее 5-м подряд для клуба.
На последних секундах матча защитник не смог помешать результативной попытке защитника «Детройта» Джейдена Айви из угла и нарушил правила, дав противнику набрать 4 очка за одну атаку и решить исход встречи в свою пользу (114:113).
Форвард Киган Мюррэй высоко оценил поступок Фокса, отметив его лидерство.
«Иногда боль и отрицательные эмоции позволяют тебе вырасти и раскрывают лучшее в тебе», – признался форвард Демар Дерозан.
Несколькими днями ранее главный тренер Майк Браун обращал внимание игроков на мелкие детали и сосредоточенность и заявлял, что статус Фокса не позволяет расслабляться и совершать ошибки, особенно в концовках.
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