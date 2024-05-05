Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бахчешехир», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.
«Меркезефенди» дома сыграет с «Бахчешехиром», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 мая, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Ankara Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 21-9, Маниса – 16-14, Галатасарай – 16-14, Петким Спор – 15-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-17, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-22, Самсунспор – 3-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.