Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бахчешехир», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Бахчешехир Меркезефенди Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

«Меркезефенди» дома сыграет с «Бахчешехиром», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Бахчешехир
Дата проведения
5 мая, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Дарушафака
Дата проведения
5 мая, 19.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 21-9, Маниса – 16-14, Галатасарай – 16-14, Петким Спор – 15-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-17, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-22, Самсунспор – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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