Сэм Хаузер: «Кристапс Порзингис всегда счастлив. Не помню ни одного плохого дня с момента его прихода сюда»

Сэму Хаузеру нравится характер Кристапса Порзингиса.

«Очень здорово иметь такого парня в команде. У него такой характер, он всегда счастлив, всегда видит во всем хорошее. Хочется всегда поддерживать парня, для которого команда на первом месте.

Не помню ни одного его плохого дня с момента его прихода в команду, это очень круто», – заулыбался форвард «Бостона » на вопрос о латвийском одноклубнике.

Участие Порзингиса в матче с «Индианой» под вопросом в связи с травмой голеностопа.