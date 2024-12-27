Сэм Хаузер: «Кристапс Порзингис всегда счастлив. Не помню ни одного плохого дня с момента его прихода сюда»
Сэму Хаузеру нравится характер Кристапса Порзингиса.
«Очень здорово иметь такого парня в команде. У него такой характер, он всегда счастлив, всегда видит во всем хорошее. Хочется всегда поддерживать парня, для которого команда на первом месте.
Не помню ни одного его плохого дня с момента его прихода в команду, это очень круто», – заулыбался форвард «Бостона» на вопрос о латвийском одноклубнике.
Участие Порзингиса в матче с «Индианой» под вопросом в связи с травмой голеностопа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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