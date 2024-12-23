Джо Маззулла: «Игру Тейтума не оценивают по достоинству, воспринимая как должное»

Кристапс Порзингис и Джо Маззулла считают, что Джейсон Тейтум недооценен.

Лидер «Бостона » в субботу набрал рекордные для себя в сезоне 43 очка, а также 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Чикаго», команда идет с результатом 22-6.

«Джейсон не тот игрок, который стремится к личным рекордам – он не делает вещи только ради пиара.

Он старается играть правильно. Не стремится всегда набирать по 50 очков. Он жаждет побед, и в этом большая разница. Многие воспринимают его баскетбол как должное», – считает «большой» бостонской команды.

«Поскольку он так долго выступает на самом высоком уровне, игру Тейтума не оценивают по достоинству, воспринимая как должное.

Величие Джейсона не оценивают по достоинству. Ему все дается относительно легко. Мы в Бостоне, а здесь от парней другой игры не ждут», – заявил главный тренер «кельтов».