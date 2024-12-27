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Кевин Дюрэнт: «Болельщиков настраивают интересоваться только обменами, скандалами и плей-офф»

Кевин Дюрэнт высказался по поводу интереса к лиге.

«Болельщиков настраивают интересоваться только обменами, скандалами, плей-офф и финалами, их влиянием на чье-либо наследие.

Этот акцент заставляет их пренебрегать регулярным сезоном.

Нельзя поливать дерьмом продукт лиги и при этом надеяться, что он сохранит свою ценность для аудитории. Мы все должны быть на одной стороне. Но все наборот воюют друг с другом. Стараются перетянуть внимание. А нам надо совместно двигать лигу в правильном направлении», – заключил форвард «Финикса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Рамоны Шелберн
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