«Кливленд» отжигает, а «Уорриорз» не могут побеждать». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
«Кливленд» отжигает.
«Лейкерс» не могут набирать очки.
«Уорриорз» не могут побеждать.
«Портленд» не может защищаться.
Как и «Финикс».
А вот «Нью-Йорк» научился.
«Филадельфия» проснулась.
«Мемфис» и «Оклахома» остаются самыми крутыми на Западе.
Сможет ли «Даллас» побеждать без Луки?
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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