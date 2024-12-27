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«Кливленд» отжигает, а «Уорриорз» не могут побеждать». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. «Кливленд» отжигает.

  2. «Лейкерс» не могут набирать очки.

  3. «Уорриорз» не могут побеждать.

  4. «Портленд» не может защищаться.

  5. Как и «Финикс».

  6. А вот «Нью-Йорк» научился.

  7. «Филадельфия» проснулась.

  8. «Мемфис» и «Оклахома» остаются самыми крутыми на Западе.

  9. Сможет ли «Даллас» побеждать без Луки?

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoГолден Стэйт
logoДаллас
logoНБА
logoМемфис
logoОклахома-Сити
logoНью-Йорк
logoКливленд
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoЛейкерс
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