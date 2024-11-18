Марио Хезоня: «Нелепо, что до сих пор есть конфликты матчей сборных и клубов»

Марио Хезоня получил разрешение на игру за сборную Хорватии.

Форвард «Реала » поможет сборной Хорватии в квалификации Евробаскета-2025.

«Нелепо, что до сих пор существуют конфликты с матчами клубов и нет соглашения по поводу квалификационных игр сборных во время сезона», – поделился баскетболист мнением в соцсетях.

На днях главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказывал , что вынужден до последнего ожидать информации от «Црвены Звезды» и «Партизана» по поводу участия ряда их игроков в матче национальной команды, пересекающемся с туром Евролиги .