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Марио Хезоня: «Нелепо, что до сих пор есть конфликты матчей сборных и клубов»

Марио Хезоня получил разрешение на игру за сборную Хорватии.

Форвард «Реала» поможет сборной Хорватии в квалификации Евробаскета-2025.

«Нелепо, что до сих пор существуют конфликты с матчами клубов и нет соглашения по поводу квалификационных игр сборных во время сезона», – поделился баскетболист мнением в соцсетях.

На днях главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказывал, что вынужден до последнего ожидать информации от «Црвены Звезды» и «Партизана» по поводу участия ряда их игроков в матче национальной команды, пересекающемся с туром Евролиги. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Марио Хезони
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoсборная Сербии
logoсборная Хорватии
Светислав Пешич
logoМарио Хезоня
logoЕвробаскет-2025
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