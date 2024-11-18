Марио Хезоня: «Нелепо, что до сих пор есть конфликты матчей сборных и клубов»
Марио Хезоня получил разрешение на игру за сборную Хорватии.
Форвард «Реала» поможет сборной Хорватии в квалификации Евробаскета-2025.
«Нелепо, что до сих пор существуют конфликты с матчами клубов и нет соглашения по поводу квалификационных игр сборных во время сезона», – поделился баскетболист мнением в соцсетях.
На днях главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказывал, что вынужден до последнего ожидать информации от «Црвены Звезды» и «Партизана» по поводу участия ряда их игроков в матче национальной команды, пересекающемся с туром Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Марио Хезони
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