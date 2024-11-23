Скут Хендерсон попал в небольшую аварию

Скут Хендерсон стал участником аварии в райдшеринге.

Разыгрывающий «Портленда » попал в небольшую автомобильную аварию в райдшеринге, получив удар сзади, в четверг днем ​​в Хьюстоне , сообщает журналист Шон Хайкин.

Игрок в порядке, но пропустит сегодняшний матч против «Хьюстона» из-за растяжения спины.