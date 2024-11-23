Скут Хендерсон попал в небольшую аварию
Скут Хендерсон стал участником аварии в райдшеринге.
Разыгрывающий «Портленда» попал в небольшую автомобильную аварию в райдшеринге, получив удар сзади, в четверг днем в Хьюстоне, сообщает журналист Шон Хайкин.
Игрок в порядке, но пропустит сегодняшний матч против «Хьюстона» из-за растяжения спины.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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