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Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»

Оби Топпин не смог доиграть матч из-за травмы.

Форвард «Пэйсерс» вынужден был досрочно покинуть площадку во встрече с «Тандер» (114:120) из-за растяжения связок левого голеностопа.

Получив повреждение в первой четверти, Топпин добрался до раздевалки с посторонней помощью. Баскетболист позже вернулся на 4 минуты во второй четверти, но «Индиана» вскоре исключила его на оставшуюся часть игры.

26-летний Топпин завершил встречу с 5 очками и 3 подборами за 7 минут со скамейки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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