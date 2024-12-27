Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»

Оби Топпин не смог доиграть матч из-за травмы.

Форвард «Пэйсерс» вынужден был досрочно покинуть площадку во встрече с «Тандер» (114:120) из-за растяжения связок левого голеностопа.

Получив повреждение в первой четверти, Топпин добрался до раздевалки с посторонней помощью. Баскетболист позже вернулся на 4 минуты во второй четверти, но «Индиана » вскоре исключила его на оставшуюся часть игры.

26-летний Топпин завершил встречу с 5 очками и 3 подборами за 7 минут со скамейки.