Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»
Оби Топпин не смог доиграть матч из-за травмы.
Форвард «Пэйсерс» вынужден был досрочно покинуть площадку во встрече с «Тандер» (114:120) из-за растяжения связок левого голеностопа.
Получив повреждение в первой четверти, Топпин добрался до раздевалки с посторонней помощью. Баскетболист позже вернулся на 4 минуты во второй четверти, но «Индиана» вскоре исключила его на оставшуюся часть игры.
26-летний Топпин завершил встречу с 5 очками и 3 подборами за 7 минут со скамейки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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