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Винисиус Жуниор сфотографировался с Виктором Вембаньямой

Винисиус Жуниор опубликовал фото с Виктором Вембаньямой.

Вингер «Реала» посетил рождественский матч НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» (117:114) в «Мэдисон-сквер-гардене» и после игры сделал совместное фото со звездой «Сперс» Виктором Вембаньямой.

Французский центровой завершил встречу с 42 очками, 18 подборами, 4 передачами и 4 блок-шотами.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Винисиуса Жуниора
logoВиктор Вембаньяма
logoНью-Йорк
logoВинисиус Жуниор
logoНБА
logoРеал Мадрид
logoСан-Антонио
Баскетбол - фото
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