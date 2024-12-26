Винисиус Жуниор сфотографировался с Виктором Вембаньямой

Винисиус Жуниор опубликовал фото с Виктором Вембаньямой.

Вингер «Реала» посетил рождественский матч НБА между «Нью-Йорком » и «Сан-Антонио » (117:114) в «Мэдисон-сквер-гардене» и после игры сделал совместное фото со звездой «Сперс» Виктором Вембаньямой .

Французский центровой завершил встречу с 42 очками, 18 подборами, 4 передачами и 4 блок-шотами.