Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, 18 подборов и 4 блок-шота в своем первом рождественском матче

42 очка Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от проигрыша «Нью-Йорку».

Центровой Виктор Вембаньяма провел свой первый в карьере рождественский матч – «Сперс» уступили «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» со счетом 114:117.

Француз набрал 42 очка, реализовав 16 из 31 с игры, 6 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии, сделал 18 подборов, 4 передачи, 4 блок-шота, 1 перехват и 4 потери за 40,5 минуты на паркете.

Вембаньяма стал третьим игроком в истории лиги, который набрал 40+ очков в дебютном рождественском матче. Ранее это делали Уилт Чемберлен (45) и Трэйси Макгрэйди (43).

Лучшим в составе «Нью-Йорка » стал атакующий защитник Микэл Бриджес – 41 очко (17 из 25 с игры, 6 из 9 из-за дуги), 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 0 потерь.