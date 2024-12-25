Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, 18 подборов и 4 блок-шота в своем первом рождественском матче
42 очка Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от проигрыша «Нью-Йорку».
Центровой Виктор Вембаньяма провел свой первый в карьере рождественский матч – «Сперс» уступили «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» со счетом 114:117.
Француз набрал 42 очка, реализовав 16 из 31 с игры, 6 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии, сделал 18 подборов, 4 передачи, 4 блок-шота, 1 перехват и 4 потери за 40,5 минуты на паркете.
Вембаньяма стал третьим игроком в истории лиги, который набрал 40+ очков в дебютном рождественском матче. Ранее это делали Уилт Чемберлен (45) и Трэйси Макгрэйди (43).
Лучшим в составе «Нью-Йорка» стал атакующий защитник Микэл Бриджес – 41 очко (17 из 25 с игры, 6 из 9 из-за дуги), 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 0 потерь.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем