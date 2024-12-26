Кендрик Перкинс: «В ближайшие два-три года Вембаньяма станет лучшим игроком на обоих концах площадки»
Кендрик Перкинс заявил, что Вембаньяма через два года будет доминировать в НБА.
«Если бы я создавал команду НБА сегодня, есть только три игрока, которых я взял бы раньше Виктора Вембаньямы. Это Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум. Что касается Виктора Вембаньямы, то это Лил Уэйн, «No Ceilings».
Я ожидаю, что в ближайшие два-три года он станет лучшим игроком на обоих концах площадки. Никто в лиге не умеет то, что он делает, что касается защитного мастерства. Мы никогда не видели ничего подобного ему в защите. В нападении он начинает выходить на новый уровень. Все же хотелось бы, чтобы он чаще проходил в краску, но он начинает забрасывать трехочковые», – сказал эксперт ESPN.
«No Ceilings» — микстейп, который считается одной из самых высоко оцененных критиками работ рэпера Лил Уэйна.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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