Серхио Юль стал рекордсменом по количеству сыгранных минут в Евролиге, обойдя Вассилиса Спанулиса

Серхио Юль – лидер по количеству сыгранных минут в Евролиге.

Атакующий защитник «Реала» в четверг в матче против «Альбы» (80:69) вышел на первое место в истории Евролиги по количеству сыгранных минут.

Юль обошел легенду «Олимпиакоса» и нынешнего главного тренера «Монако» Вассилиса Спанулиса, который удерживал рекорд – 9379 минут и 14 секунд. На счету испанца – 9391 минута и 15 секунд.

В пятерку лидеров также входят Костас Слукас (9303 минуты, 36 секунд), Ник Калатес (9251 минута, 39 секунд) и Ян Веселы (9009 минут, 36 секунд).