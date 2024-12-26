Остин Ривз: «Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна»
Остин Ривз признался, что решающую атаку должен был завершать Леброн Джеймс.
«Буду честен с вами. Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна. Но у меня появилась возможность принести нам победу, что в итоге и произошло.
Мы одержали важную победу. Важная победа. Рождество. Я помню, как в детстве смотрел рождественские матчи с семьей. Я знаю, что моя семья сейчас дома, смотрим матчи, открывает подарки. Так что это очень важная победа для меня, для команды, и я запомню ее надолго», – сказал защитник «Лейкерс».
Ривз забросил решающий мяч на последних секундах матча против «Голден Стэйт», обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Лейкерс» в соцсети X
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