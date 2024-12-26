Остин Ривз: «Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна»

Остин Ривз признался, что решающую атаку должен был завершать Леброн Джеймс.

«Буду честен с вами. Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна . Но у меня появилась возможность принести нам победу, что в итоге и произошло.

Мы одержали важную победу. Важная победа. Рождество. Я помню, как в детстве смотрел рождественские матчи с семьей. Я знаю, что моя семья сейчас дома, смотрим матчи, открывает подарки. Так что это очень важная победа для меня, для команды, и я запомню ее надолго», – сказал защитник «Лейкерс ».

Ривз забросил решающий мяч на последних секундах матча против «Голден Стэйт », обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.