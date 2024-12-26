1

Остин Ривз: «Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна»

Остин Ривз признался, что решающую атаку должен был завершать Леброн Джеймс.

«Буду честен с вами. Последняя атака предназначалась не для меня, а для Леброна. Но у меня появилась возможность принести нам победу, что в итоге и произошло.

Мы одержали важную победу. Важная победа. Рождество. Я помню, как в детстве смотрел рождественские матчи с семьей. Я знаю, что моя семья сейчас дома, смотрим матчи, открывает подарки. Так что это очень важная победа для меня, для команды, и я запомню ее надолго», – сказал защитник «Лейкерс».

Ривз забросил решающий мяч на последних секундах матча против «Голден Стэйт», обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Лейкерс» в соцсети X
logoОстин Ривз
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Великая битва Карри и Леброна на Рождество. «Голден Стэйт» за минуту отыграл «-9», но не победил
10сегодня, 10:20
Остин Ривз и Джонатан Куминга – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 08:43Видео
Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»
9сегодня, 05:45Видео
«Лейкерс» отказываются включить Остина Ривза в обмен Зака Лавина
19вчера, 19:22
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» победил МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» играет с «Пари НН»
419 минут назадLive
Эксперт Дэвид Деннис о «Уорриорз»: «Обменяется Кумингу, обменяйте Уиггинса, обменяйте всех, кого нужно, чтобы заполучить Батлера»
533 минуты назад
Джейсон Тейтум о спаде «Бостона»: «Мы должны взять себя в руки и стать лучше»
46 минут назад
НБА. «Орландо» примет «Майами», «Индиана» встретится дома с «Оклахомой» и другие матчи
156 минут назад
Первая жена Яниса Тиммы: «Когда разводились, он был миллионером. Через три года был не в состоянии платить даже минимальные алименты»
1сегодня, 16:12
Бобби Маркс: «Уорриорз» могут полностью пропустить плей-офф, включая плей-ин»
7сегодня, 15:52
Журналист Харрисон Уинд: «Не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне»
1сегодня, 15:29
Кевин Дюрэнт: «В 90-х всю игру совершали плохие броски со средней дистанции, и никого это не волновало»
12сегодня, 15:20
Евролига. «Монако» примет «Анадолу Эфес», «Маккаби» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи
сегодня, 15:09
Леброн Джеймс: «Больше нет рождественской формы — это отстой!»
4сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом
сегодня, 14:39
Валерий Лиходей продолжит карьеру в грозненском «Динамо»
сегодня, 14:10
Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS
3сегодня, 13:28
Эл Джей Фигероа продолжит карьеру в «Арисе»
сегодня, 11:30
Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
сегодня, 11:15
Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
сегодня, 09:15
«Монако» вывел Фуркана Коркмаза из состава команды в заявке на Евролигу
сегодня, 08:15
Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нантером»
сегодня, 07:59
Еврокубок. «Ульм» примет «Бешикташ»
сегодня, 07:49
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Рекомендуем