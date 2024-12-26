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  • Стеф Карри: «Матчи против Леброна Джеймса всегда потрясающие. Поэтому было так неприятно проиграть»
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Стеф Карри: «Матчи против Леброна Джеймса всегда потрясающие. Поэтому было так неприятно проиграть»

Стеф Карри высоко ценит возможность представлять НБА на Рождество.

«Я начал смотреть баскетбол, как проснулся. Все пять матчей, еще досмотрю вторую половину «Финикс» – «Наггетс». Знаю, что наша игра выделяется. Быть в этой ситуации – настоящая привилегия.

Матчи против Леброна Джеймса всегда потрясающие. Соревновательный дух, история, его величие. Эти игры напоминают мне все, через что мы прошли, наши битвы друг с другом, поражают тем, что мы все еще продолжаем заниматься этим в 2024 году. И наши встречи продолжают оставаться такими разноплановыми, но всегда обязательными к просмотру. Мне это очень нравится.

Мы не знаем, сколько раз еще получится оказаться на подобной сцене. Нужно ценить каждую возможность.

Поэтому было так неприятно проиграть. В такие моменты цена победы немного выше», – признался звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
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