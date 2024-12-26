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Леброн Джеймс: «Больше нет рождественской формы — это отстой!»

Леброн Джеймс огорчен по поводу отказа НБА от специальной формы для Рождества.

«Больше нет рождественской формы — это отстой! Было так здорово зайти в раздевалку и увидеть ее. Это было буквально как получить подарок! Эх!» – написал звездный форвард «Лейкерс» на своей странице в соцсети X.

Вчера «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» в рождественском матче со счетом 115:113. Джеймс набрал 31 очко и сделал 10 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
экипировка
игровая форма
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