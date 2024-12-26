Леброн Джеймс обошел Дуэйна Уэйда по количеству побед (11) в рождественских матчах
Леброн Джеймс одержал рекордную победу на Рождество.
В матче с «Голден Стэйт» (115:113) звездный форвард «Лейкерс» занял единоличное первое место по успехам в рождественских играх (11), обогнав бывшего одноклубника Дуэйна Уэйда.
Джеймс также обновил рекорд по участию в матчах в этот праздник (19).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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