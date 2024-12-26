Леброн Джеймс обошел Дуэйна Уэйда по количеству побед (11) в рождественских матчах

Леброн Джеймс одержал рекордную победу на Рождество.

В матче с «Голден Стэйт » (115:113) звездный форвард «Лейкерс » занял единоличное первое место по успехам в рождественских играх (11), обогнав бывшего одноклубника Дуэйна Уэйда .

Джеймс также обновил рекорд по участию в матчах в этот праздник (19).