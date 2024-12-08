Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ встретится с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Уралмаш » примет «Локомотив-Кубань». МБА-МАИ встретится с «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-2, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-9, Самара – 7-10, Автодор – 7-10, Парма – 7-11, Енисей – 6-12, МБА-МАИ – 4-13, Астана – 0-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.