Кайри Ирвинг: «Как и великие художники или великие спортсмены, Энтони Эдвардс многое заимствует у других игроков»

Кайри Ирвинг поделился своим мнением об Энтони Эдвардсе.

«Как и великие художники или великие спортсмены, которые были до него, он многое заимствует у других игроков. Вот что делает тебя особенным, вот что делает тебя великим.

Вчера я смотрел какое-то видео и видел, как он настраивает своих ребят. Он очень хочет победить. Когда у тебя такой настрой каждый день, в конечном итоге это перейдет и на твоих партнеров по команде. Они все еще выстраивают свою идентичность с Джулиусом Рэндлом, но Энт открыто говорил со СМИ о своей команде, пытаясь что-то сделать, а это одна из самых сложных задач для молодого игрока, который является лидером команды», – сказал разыгрывающий «Далласа ».