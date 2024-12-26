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Клэй Томпсон обошел Реджи Миллера и поднялся на 5-е место в истории НБА по количеству 3-очковых попаданий

Клэй Томпсон обошел Реджи Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру.

Атакующему защитнику «Далласа» необходимо было забросить как минимум три трехочковых в рождественском матче против «Миннесоты» (99:105), чтобы обойти легенду «Индианы» Реджи Миллера (2 560).

Томпсон реализовал 4 из 10 из-за дуги и, увеличив показатель за карьеру до 2 562, вышел на 5-е место в истории лиги.

В четверку лидеров по этому показателю входят Стефен Карри (3 841), Джеймс Харден (3 022), Рэй Аллен (2 973) и Дэмиан Лиллард (2 683).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoКлэй Томпсон
logoМиннесота
logoРеджи Миллер
logoДаллас
logoНБА
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