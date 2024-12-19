Клэй Томпсон о Луке Дончиче: «Здорово пользоваться плодами его величия»
Клэй Томпсон рассказал об игре с Лукой Дончичем.
«За время игры с ним я понял, что если ты оперативно выходишь из защиты и занимаешь позицию в углу, он обязательно найдет тебя. Его пасы невероятны. Он стабильно доставляет мяч в бросковые зоны, здорово пользоваться плодами его величия», – признался защитник «Далласа».
Клэй Томпсон реализует 3,1 из 7,9 трехочкового за матч (39,1%) в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем