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Клэй Томпсон о Луке Дончиче: «Здорово пользоваться плодами его величия»

Клэй Томпсон рассказал об игре с Лукой Дончичем.

«За время игры с ним я понял, что если ты оперативно выходишь из защиты и занимаешь позицию в углу, он обязательно найдет тебя. Его пасы невероятны. Он стабильно доставляет мяч в бросковые зоны, здорово пользоваться плодами его величия», – признался защитник «Далласа».

Клэй Томпсон реализует 3,1 из 7,9 трехочкового за матч (39,1%) в среднем в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Клэя Томпсона, соцсети репортера Джоуи Мистретты
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