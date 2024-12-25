Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Автодором» – 112:65.
«Очевидно, что мы очень хотели этой победы. Доминировали в большей части матча, жестко действовали в защите и мобильно в нападении.
Считаю, что разница несправедлива для саратовцев, потому что у них отличная команда, которая показывает отличный баскетбол, обладает классными тренером и игроками. Но сегодня все зависело от нас», – отметил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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