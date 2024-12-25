Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «Учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал»

Андреас Пистиолис рассказал о настрое ЦСКА на матч Лиги ВТБ с «Автодором».

В предыдущей встрече армейцы уступили «Локомотиву-Кубань».

«Мы готовимся к следующему эпизоду нашей серии матчей на выезде. Мы встретимся с командой, которая показывает красивый баскетбол. Но, учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал. Мы должны показать реакцию и характер в нашей следующей игре», – сказал главный тренер ЦСКА .