Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «Учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал»
Андреас Пистиолис рассказал о настрое ЦСКА на матч Лиги ВТБ с «Автодором».
В предыдущей встрече армейцы уступили «Локомотиву-Кубань».
«Мы готовимся к следующему эпизоду нашей серии матчей на выезде. Мы встретимся с командой, которая показывает красивый баскетбол. Но, учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал. Мы должны показать реакцию и характер в нашей следующей игре», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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