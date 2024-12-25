«Они отточили этот прием». Бывший игрок НФЛ Трой Айкман раскритиковал НБА за симуляцию

Трой Айкман раскритиковал игроков НБА за симуляцию.

«Я не видел такого флопа в НФЛ. Нет, не в этом виде спорта.

Скоро Рождество. НБА будет повсюду. Знаете, они отточили этот прием. В соккере, как вы его называете, да. Но в этом виде футбола такое обычно не увидишь», – сказал член Зала славы НФЛ .