«Они отточили этот прием». Бывший игрок НФЛ Трой Айкман раскритиковал НБА за симуляцию
Трой Айкман раскритиковал игроков НБА за симуляцию.
«Я не видел такого флопа в НФЛ. Нет, не в этом виде спорта.
Скоро Рождество. НБА будет повсюду. Знаете, они отточили этот прием. В соккере, как вы его называете, да. Но в этом виде футбола такое обычно не увидишь», – сказал член Зала славы НФЛ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
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