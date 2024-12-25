«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном

«Никс» планируют переподписать Мэтта Райана на двусторонний контракт.

Клуб намерен заключить с форвардом (27 лет, 198 см) новый двусторонний контракт, когда игрок покинет рынок отказов. «Никс» отчислят разыгрывающего Бу Буи (25 лет, 188 см), чтобы освободить место в составе для Райана.

Райан сыграл в девяти матчах за «Никс», набирая в среднем 1,7 очка за 5,0 минут на паркете.

Буи набирает 11,2 очка, 3,6 передачи и 2,9 подбора в среднем за встречу в G-лиге.