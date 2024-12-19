Дражен Анзулович покинет пост главного тренера «Самары»

«Самара» договорилась с Драженом Анзуловичем о расторжении контракта.

Хорватский специалист, скорее всего, покинет пост главного тренера «Самары» после домашнего матча против «Пармы» 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Вместе с Анзуловичем самарскую команду покинут ассистент Стипе Кулиш и тренер по физподготовке Йосип Милиша.

Анзулович возглавил «Самару» в апреле 2023 года, перейдя из «Енисея». В своем первом сезоне он довел команду до 1/4 финала плей-офф, где она уступила будущему финалисту УНИКСу. В этом сезоне «Самара» идет на 9-м месте в таблице с результатом 7-13.

Ранее «Самара » рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.