Владислав Коновалов займет пост главного тренера «Самары»

Главным тренером «Самары» станет Владислав Коновалов.

Клуб ранее договорился о расторжении контракта с Драженом Анзуловичем , который покинет команду после матча с «Пармой» 21 декабря.

Его место во главе коллектива займет ассистент Владислав Коновалов. 50-летний российский специалист имеет опыт руководства после временного замещения на этой должности в «Автодоре».

Помощником Коновалова станет Александр Полинкевич, возглавлявший ранее «Самару-2».

Клуб лишился всех легионеров и идет на 9-м месте в чемпионате с результатом 7-13.