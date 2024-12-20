Владислав Коновалов займет пост главного тренера «Самары»
Главным тренером «Самары» станет Владислав Коновалов.
Клуб ранее договорился о расторжении контракта с Драженом Анзуловичем, который покинет команду после матча с «Пармой» 21 декабря.
Его место во главе коллектива займет ассистент Владислав Коновалов. 50-летний российский специалист имеет опыт руководства после временного замещения на этой должности в «Автодоре».
Помощником Коновалова станет Александр Полинкевич, возглавлявший ранее «Самару-2».
Клуб лишился всех легионеров и идет на 9-м месте в чемпионате с результатом 7-13.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем