«Партизан» оштрафован на 50 000 евро за поведение болельщиков
Евролига оштрафовала «Партизан» на 50 000 евро.
Белградский клуб оштрафован из-за нескольких инцидентов, произошедших во время домашнего матча 12-го тура Евролиги против греческого «Олимпиакоса».
Болельщики выкрикивали оскорбления и бросали предметы на площадку. По окончании матча один из зрителей вышел на площадку и толкнул главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса, после чего скрылся.
«Паритизан» призвал болельщиков поддерживать команду в честной и спортивной манере, а также не совершать действий, которые могут нанести ущерб репутации клуба или привести к финансовым санкциям.
После инцидента болельщику, который толкнул Барцокаса, был вынесен запрет на посещение матчей клуба до конца текущего сезона. Также ему пожизненно запрещено занимать места у игровой площадки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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