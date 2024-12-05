«Партизан» оштрафован на 50 000 евро за поведение болельщиков

Евролига оштрафовала «Партизан» на 50 000 евро.

Белградский клуб оштрафован из-за нескольких инцидентов, произошедших во время домашнего матча 12-го тура Евролиги против греческого «Олимпиакоса ».

Болельщики выкрикивали оскорбления и бросали предметы на площадку. По окончании матча один из зрителей вышел на площадку и толкнул главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса , после чего скрылся.

«Паритизан» призвал болельщиков поддерживать команду в честной и спортивной манере, а также не совершать действий, которые могут нанести ущерб репутации клуба или привести к финансовым санкциям.

После инцидента болельщику, который толкнул Барцокаса, был вынесен запрет на посещение матчей клуба до конца текущего сезона. Также ему пожизненно запрещено занимать места у игровой площадки.