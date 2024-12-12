«Партизан» оштрафован на 34 000 евро за беспорядки болельщиков

Евролига снова оштрафовала «Партизан» из-за поведения болельщиков.

Согласно официальному заявлению Евролиги , сербский «Партизан » оштрафован на 34 000 евро за непринятие необходимых превентивных мер для предотвращения беспорядков во время домашнего матча против греческого «Панатинаикоса ».

Белградский клуб оштрафован из-за инцидентов, произошедших в 14-м туре сезона. Это уже четвертый раз в этом сезоне, когда «Партизан» подвергается дисциплинарному взысканию.