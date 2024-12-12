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«Партизан» оштрафован на 34 000 евро за беспорядки болельщиков

Евролига снова оштрафовала «Партизан» из-за поведения болельщиков.

Согласно официальному заявлению Евролиги, сербский «Партизан» оштрафован на 34 000 евро за непринятие необходимых превентивных мер для предотвращения беспорядков во время домашнего матча против греческого «Панатинаикоса».

Белградский клуб оштрафован из-за инцидентов, произошедших в 14-м туре сезона. Это уже четвертый раз в этом сезоне, когда «Партизан» подвергается дисциплинарному взысканию.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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