Тэйлор Дженкинс: «Болельщики любят и поддерживают Джа Морэнта»
Тэйлор Дженкинс считает, что Джа Морэнт пользуется любовью болельщиков НБА.
Главный тренер «Мемфиса» отреагировал на информацию о том, что лидер команды входит в Топ-3 самых отслеживаемых игроков в соцсетях НБА.
«Да, он в числе самых интересных игроков в нашей лиге. Он хочет побеждать, по настрою с ним мало кто сравнится. То, как именно он привлекает фанатов, ни с чем не сравнить.
Джа через многое довелось пройти за последний с чем-то год, но у него с первого дня в НБА была поддержка, ведь болельщики его любят», – считает Дженкинс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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