Тэйлор Дженкинс: «Болельщики любят и поддерживают Джа Морэнта»

Тэйлор Дженкинс считает, что Джа Морэнт пользуется любовью болельщиков НБА.

Главный тренер «Мемфиса » отреагировал на информацию о том, что лидер команды входит в Топ-3 самых отслеживаемых игроков в соцсетях НБА.

«Да, он в числе самых интересных игроков в нашей лиге. Он хочет побеждать, по настрою с ним мало кто сравнится. То, как именно он привлекает фанатов, ни с чем не сравнить.

Джа через многое довелось пройти за последний с чем-то год, но у него с первого дня в НБА была поддержка, ведь болельщики его любят», – считает Дженкинс .