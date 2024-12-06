Тэйлор Дженкинс об удалении Джа Морэнта: «Меня удивляет отсутствие прозрачности в действиях арбитров во время матчей»
Джа Морэнт был ошибочно удален в игре с «Сакраменто».
Главного тренера команды Тэйлора Дженкинса пришлось силой оттаскивать от арбитра во время эпизода персоналу клуба. После матча НБА признала ошибочность решения.
«Не буду говорить о последовательности и прочем. Но меня удивляет отсутствие прозрачности в действиях арбитров во время матчей», – заявил Дженкинс на пресс-конференции.
Джа Морэнт отреагировал на признание лиги в соцсетях смеющимся «эмодзи».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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