Тэйлор Дженкинс об удалении Джа Морэнта: «Меня удивляет отсутствие прозрачности в действиях арбитров во время матчей»

Джа Морэнт был ошибочно удален в игре с «Сакраменто».

Главного тренера команды Тэйлора Дженкинса пришлось силой оттаскивать от арбитра во время эпизода персоналу клуба. После матча НБА признала ошибочность решения.

«Не буду говорить о последовательности и прочем. Но меня удивляет отсутствие прозрачности в действиях арбитров во время матчей», – заявил Дженкинс на пресс-конференции.

Джа Морэнт отреагировал на признание лиги в соцсетях смеющимся «эмодзи».