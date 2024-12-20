Бронни Джеймс набрал 16 очков и 5 передач в первом матче Winter Showcase G-лиги

Бронни Джеймс удачно стартовал в мероприятии лиги развития НБА.

На счету защитника 16 очков, 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата в проигранном матче против фарм-клуба «Шарлотт » (90:98).

G League Winter Showcase проходит в Орландо с 19 по 22 декабря. Мероприятие посещают представители всех клубов НБА, оценивающие перспективных баскетболистов лиги развития.