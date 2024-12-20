Бронни Джеймс набрал 16 очков и 5 передач в первом матче Winter Showcase G-лиги
Бронни Джеймс удачно стартовал в мероприятии лиги развития НБА.
На счету защитника 16 очков, 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата в проигранном матче против фарм-клуба «Шарлотт» (90:98).
G League Winter Showcase проходит в Орландо с 19 по 22 декабря. Мероприятие посещают представители всех клубов НБА, оценивающие перспективных баскетболистов лиги развития.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube G-лиги НБА
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