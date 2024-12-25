Майкл Мэлоун: «Сейчас много слухов, но мы стараемся держать связь с парнями и их агентами»

Майкл Мэлоун отреагировал на слухи о крупном обмене с участием «Наггетс».

«Сейчас много слухов, это правда. Я не знаю, откуда это берется. Появляются разные истории, и нам не хотелось бы наблюдать такое. Я разговаривал с нашим менеджером Кэлвином Бутом, Кэлвин старается контролировать ситуацию. Всякий раз, когда что-то происходит, он связывается с ребятами и их агентами, чтобы дать им знать, что реально, а что нет», – рассказал главный тренер «Денвер ».

Форвард Майкл Портер называется главным кандидатом на обмен от «Наггетс».