Майкл Мэлоун: «Сейчас много слухов, но мы стараемся держать связь с парнями и их агентами»
Майкл Мэлоун отреагировал на слухи о крупном обмене с участием «Наггетс».
«Сейчас много слухов, это правда. Я не знаю, откуда это берется. Появляются разные истории, и нам не хотелось бы наблюдать такое. Я разговаривал с нашим менеджером Кэлвином Бутом, Кэлвин старается контролировать ситуацию. Всякий раз, когда что-то происходит, он связывается с ребятами и их агентами, чтобы дать им знать, что реально, а что нет», – рассказал главный тренер «Денвер».
Форвард Майкл Портер называется главным кандидатом на обмен от «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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