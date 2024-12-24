Майкл Портер о возможном обмене: «В офисе «Наггетс» сказали, что все это слухи»
Майкл Портер отреагировал на возможный обмен.
По словам форварда «Наггетс», он обсудил ситуацию с руководством клуба.
«Они связались со мной и сказали, что это все слухи.
У них нет желания обменивать меня прямо сейчас. Но я также понимаю, что они бы мне не сказали, если бы захотели провести такую сделку», – рассказал Портер.
В прессе пишут, что Портер будет неизбежно задействован в любой крупной сделке «Денвера», если клуб решится на такой шаг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
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