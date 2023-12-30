Никола Йокич назвал команду, против которой ему было сложнее всего играть: «Лейкерс» в «пузыре», когда у них было 3-4 «больших»

Теги Денвер Лейкерс Дуайт Ховард НБА Джавейл Макги Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич назвал команду, против которой ему сложнее всего было играть.

«Думаю... Это был «пузырь», когда у «Лейкерс» было 3-4 «больших», там был Эй-Ди, Джавейл.

Это похоже на то, что сделала «Миннесота», они поставили Таунса и Руди как бы позади него», – заявил Йокич в подкасте партнера по команде Майкла Портера.

Помимо Энтони Дэвиса и Джавейла Макги, в чемпионском сезоне-2019/20 за «Лейкерс» на позиции центрового выступал Дуайт Ховард.

2 комментария
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Там был ровно один человек, который уничтожил морально и физически Йокича - это Двайт Ховард. Остальные максимум его частично лимитировали, причем Дэвис патологически не умеет против него защищаться
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Ответ lecterkillhomyuk
Там был ровно один человек, который уничтожил морально и физически Йокича - это Двайт Ховард. Остальные максимум его частично лимитировали, причем Дэвис патологически не умеет против него защищаться
Не упоминая его, Йокич как раз это и признаёт )
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